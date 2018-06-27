«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

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Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё закончено», а царство Люцифера находится на Земле.

Известный американский евангелист из Арканзаса Тимоти Роджерс на своей недавней часовой проповеди заявил, что Ада не существует. Он называет это место, которое кстати есть в каждой религии и даже в политеизме, вымыслом. Проповедник считает Ад сродни рассказам о Санта-Клаусе.

Тимоти Роджерс заявил, что в Аду никто не бывал, ведь рассказов об этом нет. За миллиарды лет ни единый человек не заявил, что в царстве Люцифера жарко и там вечные мучения.

Проповедник поясняет, что в Ветхом Завете не говорится, что Ад находится «под землёй». В тексте указывается, что он был на Земле. Что касается Рая, то он был не «в небе», а в Эдемском саду. В это же время точное место не указывается.

По словам Роджерса, люди ждут жизни в царстве Люцифера, превращая её в живой Ад. Это всё происходит из-за того, что люди буквально стали поклоняться смерти. Все эти сказки – опасная и демоническая доктрина, созданная сатаной, чтобы «красть души людей».

В это же время проповедник считает, что после смерти люди попадают в параллельные миры. Именно в них и находится Рай и Эдемский сад. Тимоти Роджерс далеко не первый, кто заявляет о наличии мультивселенной со множеством миров. Теория активно существует и в науке, и в философии, и в религии.

Кстати, параллельные миры часто вспоминаются в индуистских древних трудах при описании Бога и всего, что он создал с религиозной точки зрения. Впервые же теорию о существовании нескольких вселенных выдвигает великий философ Платон, рассказывая о мире вещей и мире идей.

Однако с христианской точки зрения наличие параллельных миров необходимо считать ложным заявлением, которое нарушает множество существующих догматов и правил. Дело в том, что Пастору не стоит рассуждать на такие темы, ведь христианство основывается только на вере.

В христианских трудах и святых писаниях указывается, что человек не совершенен и не может познать Бога. Поэтому все его представления должны основываться только на авторитете церкви и святых, которые, с религиозной точки зрения, несут истину. Что касается Роджерса, то за подобные мысли он должен попасть в Ад, как бы это сатирически не звучало.