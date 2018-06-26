Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

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Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак.

Роскачество провело исследование, целью которого было изучение состава хлеба, который появляется на прилавках российских магазинов. Результаты проверки откровенно шокировали не только рядовых обывателей, но даже видавших многое экспертов. Выяснилось, что россиян попросту травят таинственными добавками. Что же за «каравай смерти» гуляет по России, постараемся сейчас разобраться.

Концентраты, которые выявили специалисты Роскачества в хлебе, запрещены во многих странах мира, в том числе в Евросоюзе. Чем же они так опасны, что все стараются от них отгородиться и почему в России наличие таких веществ не вызывает тревогу у контролирующих органов. Как правило, рядовой потребитель не особо задумывается о том, что же производитель добавляет в продукты, которые так аппетитно выглядят на полках магазинов. К тому же, многие верят, что надзорные органы держат ситуацию под контролем и не допустят появления на рынке недоброкачественной продукции. Как бы не так. Проверка в 62 регионах страны показал, что многие производители имеют нарушения в технологии производства хлеба, причём такие, что способны даже повлиять на судьбу всей нации.

Эксперты обнаружили, что компании, поставляющие хлебобулочные изделия, часто обманывают покупателя, указывая на упаковке, что при приготовлении продукта использовалась мука высшего сорта. Лабораторный анализ показал, что это далеко не всегда так. Не гнушаются коммерсанты использовать отбеливатели, делающие хлеб более аппетитным, а также искусственные смягчители, которые влияют на мягкость продукта.

Всё это приводит к тому, что товар кажется привлекательным с маркетинговой точки зрения, но для здоровья он вреден, если не сказать опасен. Так, некоторые комбинаты активно используют в своей деятельности броматы и семикарбазид. Данные добавки запрещенные в Европе. Канцерогены способствуют развитию опасных заболеваний. Научные исследования подтвердили, что длительное их употребление приводит к бесплодию, а также может вызывать рак.