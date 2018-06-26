Спецслужбы США или пришельцы: Под заповедником Йеллоустон появились смертельные тоннели

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Сейчас на всей территории парка местные жители наблюдают странные звуки, взрывы и вспышки. Они происходят под землёй. Такие действия могут привести к извержению самого мощного вулкана за всю историю. Некоторые заявили о секретной базе инопланетян.

Специалисты заявляют, что сейчас в Йеллоустоне наблюдается необыкновенная активность. К примеру, только в 2018 году Гейзер Пароход извергался больше 10 раз. Подобная активность наблюдается во всём парке и в окрестностях. По заявлению экспертов, происходящую под заповедником активность слышно от Огайо до Нью-Йорка.

Всё это связано с тем, что спецслужбы США строят смертельные тоннели. Они расположились под самим заповедником. По словам специалистов, американская война таким образом готовится к третьей мировой войне или же к очень масштабному катаклизму.

В окрестностях Йелоустона слышны мистические звуки, видны вспышки и даже взрывы. Некоторые эксперты заявили, что виной всему могут быть пришельцы. Именно из-за них под заповедником появились смертельные тоннели, а возможно и целая секретная база. Уфологи, живущие в регионе парка, изучают данные сейсмологов. Информация гласит, что в скором времени может случится извержение Йелоустона. Именно этого и добиваются пришельцы, как считают эксперты. Всё это нужно якобы для инопланетной науки.

Однако стоит понимать, что Йелоустон всегда был сверхактивным. Дело в том, что весь заповедник и все его огромные территории – это кратер вулкана. Кроме того, именно на территорию парта миллионы лет назад упал гигантский метеорит, который вызвал смерть динозавров и большинства древних видом Земли. Поэтому все процессы и звуки под аномально большим вулканом – это естественно. Но перспектива взрыва существует. Если же это произойдёт, то часть Земли снова вымрет.