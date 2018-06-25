«Это не прогулка на самолёте»: Что происходит с организмом человека в космосе?

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Первые минуты за пределами Земли станут для человека сущим кошмаром.

В последние годы всё чаще можно услышать о развитии идеи космического туриста. Коммерческие полёты в космос не выглядят столь уж фантастически, как это было пару десятилетий назад. Уже с 2019 года компания Blue Origin планирует начать продажу билетов на суборбитальные полёты. В ближайшей перспективе видят развитие данной отрасли Virgin Galactic и SpaceX. О намерении побывать в космосе уже заявили таки звёзды, как Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Вместе с тем, мало кто задумывается о том, как вообще проходит это путешествие, что происходит с организмом человека в космосе? Приоткрыть глаза на это решила бывший астронавт NASA Анна Фишер. Она сразу же предупредила, что это не «прогулка на самолёте», как многие представляют. Полёт за 250 тысяч долларов может быть испорчен уже в первые минуты. По её словам, после удаления от Земли она начала чувствовать, как в её венах течёт кровь. Её начало тошнить, и она была счастлива, что накануне вылета ничего не ела. Фишер утверждает, что ощущение тошноты в космосе в разы хуже, чем на планете. Она призвала людей, желающих купить билет в космос, хорошо подумать, прежде чем соглашаться на такой эксперимент.

Предостерегает от легкомыслия космических туристов и штатный хирург NASA Смит Джонсон. По его словам, астронавты возвращаются после полётов, «словно курицы без костей». Специалист подчеркнул, что на многие системы организма влияет микрогравитация. Она сказывается на перераспределении жидкости в теле, по-другому влияет на камни в почках и других органах. Также Джонсон обратил внимание, что доза радиации, получаемая космонавтами, в десять раз больше земной. Всё это в итоге негативно сказывается на состоянии здоровья. Отдельно врач обратил внимание на реабилитацию по возвращению на Землю. После окончания путешествия в космос у человека начинаются новые проблемы, связанные с адаптацией к земным условиям. В частности, у них развивается так называемый «синдром высадки».

Он сопровождается постоянными головокружениями и мигренями. Человеку кажется, что вокруг него всё «плывёт» и он не в силах устоять на ногах. Всё это из-за нарушения вестибулярного аппарата. Те космонавты, которые находятся за пределами действия земного притяжения слишком долго, фактически учатся ходить заново. Дополнением ко всему у человека, вернувшегося из космоса, могут возникать проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Боли в спине и суставах возникают из-за того, что вес тела внезапно начинает давить на кости, которые отвыкли от обычных земных нагрузок.