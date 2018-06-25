Из фараона в политическую пешку: Кадыров загубил карьеру Салаха в сборной Египта

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Глава Чечни - спорная фигура как в России, так и за рубежом. Его обвиняли в нарушениях прав человека и убийствах гомосексуалистов в республике. Новым «достижением» признанного любителя футбола стал крест на международной карьере одного из лучших форвардов современности.

Что вообще произошло?

На время ЧМ-2018 сборная Египта поселилась в Грозном. К персоне Мохамеда Салаха у чеченцев возник огромный интерес. Еще бы, ведь к ним в республику приехала звезда уровня Лео Месии и Криштиану Роналду. Воспользоваться шумихой вокруг лидера «фараонов» решил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни организовал торжественный ужин в честь Салаха, на котором присвоил египтянину звание почетного гражданина республики и вручил нагрудный значок. На тусовке в Грозном также присутствовали знаменитости и бизнесмены, больше всех взбесившие Мо. Но об этом позже.

Реакция Салаха

Пораскинув мозгами, футболист понял суть спектакля Кадырова, подняв скандал в СМИ. Превратившись из фараона в политическую пешку, форвард стал метать молнии во всех подряд.

Первой получила Федерация футбола Египта, не помешавшая организации торжественного ужина. Команде нужно готовиться к заключительному матчу провального группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, а они праздник закатали. Или что, раз вылетели, можно забить на последнюю игру?

Следом досталось и Кадырову с его высокопоставленными друзьями. Видимо, ранее звезде мирового спорта было незнакомо чувство, когда тебя используют.

Разочаровавшись во всех, Салах сгоряча решил завершить карьеру в сборной Египта. Эта новость очень похожа на правду, ведь Мо довольно эмоциональный футболист. Вспомним его слезы в финале Лиги чемпионов или реакцию на выход национальной команды в финальную стадию российского мундиаля.

Сейчас все вроде как улеглось, и лидер «фараонов» отправился вместе со сборной на матч с Саудовской Аравией. Однако есть тревожное ощущение, что после ЧМ-2018 Мо завершит выступления за национальную команду.

Почему во всем виноват Кадыров?

Именно глава Чечни загубил карьеру Салаха в сборной Египта, так как его поведение совершенно нечем оправдать. Во-первых, повышенный интерес СМИ к торжественному ужину в честь Салаха, излишний пафос и громкие заявления политического характера говорят лишь об одном – это красочный спектакль. Вручите футболисту хоть орден Героя РФ, ничего не изменится, ведь суть мероприятия заключалась в другом.

Во-вторых, Кадыров открыто попытался превратить новоиспеченную политическую пешку в долгосрочный проект. Поужинав с египтянином, глава Чечни анонсировал матч грозненского «Ахмата» с «фараонами». Вот скажите, какова цель данного поединка, если не пиар?

Состоится встреча или нет, одно понятно уже сейчас – Кадырову удалось выставить себя «душкой» в лице клюющего его международного сообщества. Этот улыбчивый бородач не может безжалостно «мочить» гомосексуалистов и быть наемником Кремля, должны были подумать на Западе.

Логические итоги

Как это часто бывает в России, после громкого скандала с организовавшим его политиком произойдет ровным счетом ничего. Тем более, это не хищение госсредств или любое другое уголовное преступление, это всего лишь хитрый политический пиар. Салах же оказался в ситуации, эмоционально ломающей человека. Это может непосредственным образом отразиться на его игре за английский «Ливерпуль» и закончить выступления в сборной Египта.

К слову, на родине у Мо бешеная поддержка. Будь он хоть миллион раз неправ, соотечественники все равно не отвернутся от своего кумира. Он самый популярный человек в стране, герой, надежда на признание. Добавим к спортивным заслугам лидера «фараонов» щедрую благотворительность, и получим практически полубога в глазах его соотечественников.

В Египте уже бунт, правда, пока что только сетевой. Twitter «взорвали» посты с хэштегом «Я с Салахом». Местная федерация футбола превратилась во врагов. Чем подобные истории заканчиваются на Черном континенте, история вспоминает с опаской.