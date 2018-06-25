НАТО: США проиграет первую фазу войны с Россией из-за плохих дорог и бюрократии

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Инфраструктурные проблемы не позволят Североатлантическому альянсу добиться успеха в военном конфликте с РФ. Пока американцы будут добираться по узким автотрассам к восточным границам Польши, Москва займет всю Прибалтику.

Проблемы с плохими дорогами в Европе НАТО испытывает уже сейчас. К примеру, возвращаясь из Грузии в Германию после военных учений, тяжелая техника армии США четыре месяца ждала переброски, проживая на базе без средств передвижения и оружия. Вашингтон проиграет первую фазу войны с Россией из-за плохих дорог, так как в Москве лучше знают инфраструктуру стран Восточной Европы. Все эти государства входили в организацию Варшавского договора, а с тех пор новых автотрасс практически никто не строил. НАТО же не составлял план защиты от возможного вторжения, сомневаясь, понадобится ли переброска столь больших сил в страны Восточной Европы. В 2014 году мнение США кардинально изменилось.

Также первая фаза войны с РФ будет проиграна Североатлантическим альянсом из-за бюрократии. Перебрасывать войска на территории Германии разрешено исключительно в ночное время, а Швеция просит НАТО за три недели предупреждать правительство о передислокации. При глобальной войне данные порядки не станут проблемой, чего не скажешь о локальном конфликте.