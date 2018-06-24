«Заговор в Белом доме»: США скрывают пришельцев от остального мира

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С начала 2000-х Вашингтон несколько раз попадал в скандалы, связанные с появлением НЛО над территорией Штатов. Впоследствии американцы умело врали, а «слишком много знающие» люди трагически погибали.

В 2017 году пресса США попыталась узнать, есть ли заговор в Белом доме на тему НЛО. Независимым журналистам удалось быстро рассекретить «Расширенную программу идентификации аэрокосмических угроз» (РПИАУ). Руководил проектом бывший представитель Пентагона Луис Элизондо, а инициатором выступил сенатор Гарри Ридом. Правительство Штатов поддержало РПИАУ $22 млн.

Получив полный доступ к секретным свидетельствам о НЛО, экс-сотрудник Минобороны США приступил к защите родины от пришельцев. Проходит совсем немного времени, и пресса узнает о РПИАУ. К этому моменту Луис Элизондо трагически погибает насильственной смертью. Очень удобно для Белого дома, не так ли? В 2012 году американские власти прекратили финансировать секретную программу, однако многие уфологи полагают, «общение» с пришельцами продолжилось под другим кодовым названием.

Более 10 лет не прекращаются дискуссии на тему скандальных видео полета истребителей ВВС США F/A-18. Именно они неопровержимо доказывают, что американцы скрывают пришельцев от остального мира, уверены многие эксперты.

Первое видео попало в Сеть с подвесной камеры F/A-18.

Ролик был неоднократно высмеян научным сообществом из-за плохой актерской игры пилотов. Переговоры военнослужащих больше напоминают сцену из голливудского блокбастера, а накалу страстей могут позавидовать самые рейтинговые фэнтези-фильмы. Однако тот факт, что суперскоростной американский истребитель не может догнать предполагаемое НЛО, насторожил скептиков.

Второе видео показывает «невозможное».

По словам специалистов в области астрофизики, ролик шокирует по двум причинам. Во-первых, летящий за пришельцами F/A-18 не может ни на шаг приблизиться к «тарелке», тем самым демонстрируя ее ошеломляющую скорость. Во-вторых, внезапный уход истребителя влево имел немыслимое давление, способное превратить человека в лепешку.

Также США подозревают в связях с пришельцами из-за качества съемки. Век нереальных технологий в самом разгаре, а на видео Пентагона можно рассмотреть лишь жалкие точки. Запись НЛО всегда выглядит захватывающей, если на нее наложили эффект съемки 1985 года, не так ли? Допустим, правительство Штатов осветит все, тогда систематическое прикрытие пропадет, появятся новые вопросы, а Вашингтону это невыгодно.

Среди прочих доказательств сокрытия США пришельцев от остального мира можно вспомнить интервью астронавтов миссий «Аполлон». Все они видели НЛО как в космосе, так и на поверхности Луны. Однако им приказали молчать, продолжив принимать общественность за сборище слепых дураков.