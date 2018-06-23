Эксперты рассказали, как не вырастить из ребенка маньяка

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Маньяками рождаются, а не становятся, но иногда родители сами выращивают будущего серийного убийцу. Узнавая о совершенных «кровинушкой» преступлениях, родственники никогда не поверят, что он смог пойти на такое, и есть несколько пунктов, по которым патологию можно распознать с детства.

Как утверждают эксперты, полноценная семья и здоровые взаимоотношения между родителями играют важную роль в процессе формирования у малыша тех или иных склонностей. Но бывает и так, что человек рождается с уже поврежденными участками мозга, а такие дефекты вполне могут стать роковыми. Специалисты рассказали, как нужно делать и чего делать не стоит, чтобы не вырастить маньяка в своем же доме и собственными руками.

В первую очередь, необходимо следить за поведением малыша уже с малых лет, ведь необоснованная агрессия по отношению к животным и сверстникам – это первые тревожные звоночки. Ребенок может просто ломать игрушки, однако убийство котят, лягушек и других небольших зверят – уже серьезный повод задуматься. Особенно, если чадо получает от процесса некое наслаждение, что распознать несложно. Бить товарищей без повода малыш также может не просто так, а при частых проявлениях агрессии необходимо обратиться к психиатру для дальнейших выяснений проблемы.

В мировой практике есть как минимум один случай, когда будущего маньяка диагностировали за 12 лет до того, как он им стал. Тогда ребенок проходил обследования, получал медикаментозное лечение, а когда проблема вроде бы прошла – процедуры завершились, но спустя полтора года он начал убивать людей. Подобных случаев может быть много, и поведение в детстве не всегда является показателем, но все же пренебрегать таким советам не стоит – к врачу пойти нужно.

По словам специалистов, работающих с опаснейшим маньяком Чикатило, есть одна характеристика, связывающая всех серийных убийц – каждый из них был по своему несчастным, и ни у кого не было полноценной семьи, абсолютно не имеющей внутренних проблем. Зачастую, не только шумные и агрессивные дети становятся маньяками, ведь следует обращать внимание на тихоню, который ни с кем не общается, ничем открыто не интересуется и так далее. В голове такого малыша может зарождаться нечто опасное, а причиной для этого становятся скандалы и драки в семье, отцы-тираны, заставляющие беспрекословно подчиняться во всем, а также неполные семьи, где ребенок оказывается недолюбленным.

В любом случае, когда в семье царит взаимопонимание, уважение друг к другу, родители всегда обратят внимание на проблему малыша, которую вполне реально искоренить любовью и заботой. И не стоит забывать, что посторонние факторы также влияют на формирование склонностей у человека, поэтому всегда нужно интересоваться его увлечениями, друзьями, привычками и другими нюансами. Тогда шансов вырастить маньяка станет гораздо меньше.