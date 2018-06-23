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Запорожская атомная электростанция скоро может превратиться во второй Чернобыль, по его словам. По некоторым данным, над предприятием уже светится небо.

Российский политолог и эксперт Евгений Сатановский в недавнем эфире на «России-1» заявил, что российская сторона нарушает договорённости и перехватывает сообщения руководства Запорожской АЭС и высшего украинского руководства. Сатановский рассказал об угрозе взрыва станции, что нанесёт огромный ущерб приграничным российским территориям.

Политолог считает, что нужно «немедленно вмешаться» в дела украинской АЭС, хотя на каком основании государство должно совершать подобные действия, эксперт не уточняет. Появляется вопрос и о правомерности вмешательства.

По словам Сатановского, который, впрочем, и известен своими громкими безосновательными заявлениями, украинские АЭС сейчас перегружены из-за нехватки электроэнергии. Однако стоит отметить, что это ложные данные. Та же Запорожская АЭС работает только в половину своей максимальной мощности, такая же ситуация происходит и на остальных предприятиях. Электроэнергии вполне хватает, и АЭС вынуждены понижать свои мощности, чтобы не производить больше необходимого. Никаких официальных данных и заявлений жителей Запорожья о «светящемся небе» нет, поэтому появляется вопрос о правдивости заявлений эксперта.

Примечательно, что по словам Сатановского, взрыв на Запорожской АЭС случится из-за того, что в советские реакторы заливают американское ядерное топливо. Но и здесь эксперт просчитался. Дело в том, что ядерное топливо Украина покупает у США с 2005 года. За 13 лет никаких аварий не происходило, и АЭС нормально функционировали. Кроме того, оборудование на новых станциях уже давно заменено на новое.

Примечательно, что у Украины есть и свой ядерный концентрат, который она продаёт России. Соответствующий контракт о поставках уранового сырья был подписан около месяца назад. Концентрат обогащается на мощностях МЦОУ, участником которого Украина является. Каждый год государство поставляет в районе 80 тонн обогащённого концентра, который используется для создания ядерного топлива.