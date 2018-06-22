ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

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В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные спецслужбы уже не впервые в документах сообщают о смертоносных кораблях пришельцев, которые мешают военным работать. Недавно был опубликован один из таких отчётов.

В своём документе лётчики ВМС США рассказали, как 14 лет назад они совершали полёт на истребителе F-18. В один момент они заметили гигантский смертельный НЛО, который был похож на большую белую конфету. По словам лётчиков, этот корабль пришельцев начал совершать манёвры на сверхзвуковых скоростях, чтобы скрыться.

С этим большим НЛО военные сталкивались несколько раз в 2004 году в Калифорнии. По словам очевидцев, он мог маскироваться и становиться невидимым, а также дистанционно управлять всеми компьютерами и датчиками ВМС.

The New York Times в прошлом году публиковало статью, в которой рассказывало об угрозе НЛО и о секретных спецслужбах, изучающих настоящие случаи НЛО. Примечательно, что некоторых военных после интервью уволили.

В мае 2018 года западными СМИ был опубликован секретный отчёт военных о финансировании группы исследователей НЛО. В нём указывалось, что в 2004 году в течении недели в Аравийском море военные заметили несколько аномальных воздушных аппаратов. Корабли смертельные корабли пришельцев летали на высоте 18 километров со скоростью 15 метров в секунду.

Тогда в регион с пришельцами отправили военных начальников, которые засекли несколько объектов не только в воздухе, но и в воде. В тот раз аппарат также мог взлетать на огромную высоту, плавать под водой, становиться невидимым и летать на огромных скоростях.

Когда сотрудника спецслужб спросили об увиденном гигантском НЛО, он ответил: «Вы ещё ничего не знаете». Дальнейшая информация о пришельцах держится в огромном секрете, и, возможно, она ещё более ужасающая.