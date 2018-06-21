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«Культ невинности»: Зачем замужним женщинам восстанавливать девственность?

Сегодня, 18:02

Ситуацию прокомментировал Сарвар Бакирханов, основоположник интимной пластической хирургии в России, работающий в клинике Mont Blanc. Врач дал интервью «Woman.ru».

На сегодняшний день в жизни многих семей существует культ невинности, причем чаще всего восстанавливать девственность хочется замужним женщинам. Врач Сарвар Бакирханов рассказал, зачем возникает потребность в гименопластике. В начале своей практики он спрашивал у пациенток причину их решения.

Оказывается, 90% обращающихся принадлежат к восточным семьям, где культ невинности является главным моментом в жизни каждой девушки. Некоторые мусульманки, влюбившись в русского во время учебы, часто совершают ошибки, но на родине их никто не возьмет замуж.

Что касается замужних женщин, то тут ситуации неоднозначные. Некоторые потеряли девственность при ужасных обстоятельствах, когда происходит изнасилование. Таким образом, гименопластика позволит искоренить психологическую травму. В определенных случаях происходит своеобразная игра между партнерами: мужчина оплачивает возлюбленной восстановление девственной плевы, а она дарит ему свою невинность. Такое мероприятие часто скрепляет узы.

Гименопластика бывает двух видов, все зависит от срока, когда нужно терять девственность. Краткосрочное вмешательство делают при местной анестезии за несколько дней-недель до секса. Обычно сшивают лоскутки природной плевы. Долгосрочная гименопластика обещает 100% результат и проводится при общей анестезии, так как для восстановления задействуют слизистый, подслизистый и мышечный слои влагалища. В таком случае «первый» секс позволен через 3 месяца.

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