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Чудовище шотландского озера Лох-Несс дважды за июнь засветилось перед свидетелями, окончательно вынудив эксперта Университета Отаго неопровержимо доказать существование мистического зверя.

Профессор Нейл Геммелл стал главным героем шотландских СМИ, организовав научно-исследовательскую работу в темных водах озера Лох-Несс. Что скрывается под покровом тьмы, предстоит выяснить всемогущему дуэту науки и человека.

«Если монстр-людоед действительно живет в глубоких, темных и таинственных водах Лох-Несса, тогда мы сможем найти следы ДНК, являющуюся биологическим доказательством более чем 1000 зарегистрированных наблюдений монстра, в том числе, два за последний месяц», - заявил Геммелл на старте научно-исследовательской работы.

Ученый Университета Отаго представил свой проект в виде научной охоты на монстров, пропитанной духом захватывающих приключений и волнений. По сути, это прямое исследование биоразнообразия с использованием инструментов анализа ДНК в одном из самых известных водоемов в мире.

На первом этапе работы Геммелл начал общаться с людьми, которые хотели поучаствовать в проекте в качестве потенциальных соавторов. Одним из таких оказался натуралист и эксперт в области Лох-Несса Адриан Шине. Он много раз перетягивал таинственное озеро сетями и другими устройствами, сортируя диатомовые водоросли, насекомых, рыб и других подводных жителей.

С течением времени команда неуклонно росла. Геммелл и коллеги обнаружили, что охота на монстра-людоеда не только опишет биологическое разнообразие Лох-Несса, но и внесет ценный вклад в документирование биоразнообразия рыб, озер и рек Великобритании.

«Таким образом, наш проект - это не простая охота на монстров, хотя я бы не удивился, если бы мы обнаружили что-то необычное во время нашего исследования», - заявил ученый.

Геммелл собрал сотни образцов ДНК за относительно короткий промежуток времени на поверхности Лох-Несса и на глубине до 200 метров. Дни были длинными, рабочий день стартовал в 6 утра, а заканчивался в полночь. Непростым проект оказался и для оборудования экспертов. Они сломали 2 из 3 устройств для отбора проб на большой глубине.

Собрав образцы, команда экспертов переходит к следующему этапу работы. Геммелл готов рассекретить Лох-Несского монстра-людоеда, однако сначала нужно проверить образцы ДНК в лаборатории Университета Халла.

Что, вероятно, окажется в их образцах? Преимущественно, это ДНК-последовательности, полученные из бактерий, протистов, водорослей, беспозвоночных и следов рыб, птиц и другой жизни позвоночных, известных из озера. Следы Несси обнаружить крайне тяжело, однако ученые верят в успех до последнего. Общественность замерла в ожидании.