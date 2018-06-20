«Глупые отмазки»: Силуанов оправдывает ухудшение экономики России

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В новом Кабмине нет ни новых людей, ни новых идей. Заявления высших чиновников РФ эксперты не могут назвать иначе, чем «неадекватными». Ничто не меняется в этом мире.

В частности, Антон Силуанов оправдывает ухудшение экономики России. При этом, таким способом, который эксперты назвали «глупые отмазки».

Силуанов сообщил, что доллар в России вполне бы уже стоил 50 рублей. Одна беда, этому мешает бюджетное правило. С его слов, оно направлено на то, чтобы курс рубля стал прогнозируемым.

Многие эксперты уже задались вопросом, получается, что рубль оторван от своего реального курса. Прогноз – это хорошо. Завышенный курс – это плохо, по крайней мере, для россиян.

Однако, как писал известный поэт, если зажигаются звёзды, значит это кому-то нужно. Кому, в данном случае вопрос риторический. Зачем – тоже.

Силуанов признаёт, что рубль при повышении нефтяных цен существенно укрепился. Однако, если они упадут, выполнение бюджета станет затруднительным.

Волатильность цен на нефть давно никого не удивляет. Удивляет другое. Каким бы не были их колебания и международная коньюнктура, доллар растёт. Исключения бывают, но кратковременные.

Силуанов уверен, повышение долларового курса и, следовательно, ухудшение экономики России, является благом для предпринимательской деятельности, которая получила «предсказуемость» и уже не зависит от курсовых колебаний.

Мило. «Втюхивай» за 60 тысяч то, что реально стоит 50.

Ряд экспертов, конкретно, «сели на попы». А при курсе в 80, получается предсказуемость может быть даже на несколько лет, и предложили попробовать.

Также Силуанов не дал ответ, почему бюджетное правило повлекло за собой ухудшение экономики России. Как то, вроде, не должны бы быть подобным решениям.

Большинство специалистов считают, что министр продекламировал «глупые отмазки». Сложно понять. Деньги – есть, а для экономики России их – нет.

Силуанов является сейчас не только министром финансов, но и первым вице-премьеров. «Однако», как сказал бы известный журналист-экономист Михаил Леонтьев.