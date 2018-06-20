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В мае текущего года Лондон заключил сделку с ливийским исламистом Абдель Хакимом Белхаджем, основавшим ЛИБГ, и его женой Фатимой Будчар. Семейство было подвергнуто пыткам по приказу бывшего правителя Муаммара Каддафи.

В 2011 году, во времена драматического сдвига во внешней политике, Британия вместе с другими силами НАТО продолжала использовать Бельхайскую, Ливийскую исламскую боевую группу (ЛИБГ) и аналогичные группировки джихадистов в ходе военной кампании под видом «гуманитарной помощи», утверждает Белхадж. Цель - спровоцировать свержение Каддафи.

Исламист, имевший близкие отношения с «Аль-Каидой»*, а затем и с «Талибаном»* в Афганистане, был одним из основателей ЛИБГ. Его задачей было свержение режима Каддафи и создание «Исламского государства»*.

В 2005 году Лондон заморозил активы ЛИБГ, а США признали организацию террористической группировкой. Однако уже в 2011 году после восстаний, которые свергли давние диктатуры Вашингтона в Египте и Тунисе, вторжение под руководством НАТО в Ливию для свержения режима Каддафи использовало «исламистских террористов» в качестве своих доверенных лиц, включая Белхаджа. ЛИБГ превратился в Ливийское исламское движение за перемены, многие из его лидеров стали членами Военного совета Триполи (ВСТ), возглавляемого Белхаджем.

Документы, найденные в заброшенных правительственных учреждениях ВСТ после вторжения НАТО в Ливию в 2011 году, включали «поздравительное письмо» от шпиона MI6 Марка Аллена. Оно неопровержимо доказало участие Великобритании в боевой подготовке бригады под командованием одного из сыновей Каддафи и некоторых из худших зверств во время войны.

В других документах зафиксировано, что британские и ливийские силовые структуры согласились «работать вместе и обмениваться информацией в конкретных областях», а также расширить «сотрудничество по мониторингу Интернета».

Будучи преисполненным решимости предотвратить дальнейшие раскрытия информации, Лондон потребовал тайных слушаний в соответствии с Законом о правосудии и безопасности. Однако суд отклонил требование правительства о секретности, поскольку законодательство, разрешающее тайные слушания, связанно только с гражданскими делами.

Исламист поднял завесу грязных войн Великобритании для смены режима в Ливии, однако этот вопрос все равно будет похоронен Комитетом по разведке и безопасности, состоящим из депутатов и сверстников, проверенных Лондоном и рассматривающих дело Белхаджа.