«Путешествия во времени?»: Конспирологи нашли в Древней Греции ноутбук

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Нечто очень похожее на современный гаджет греки использовали более двух тысяч лет назад.

У ученых возникла мысль, что в Древней Греции они нашли именно ноутбук. Удивительное предположение сделали конспирологи на основании изучения древней плиты из музея Гетти в Малибу (Калифорния, США). На ней представлена некая сцена из жизни греков примерно в 100 году до н.э. Мальчик преподносит нечто похожее на лэптоп женщине аристократической внешности. Та же в свою очередь внимательно смотрит на «монитор».

В пользу данной теории свидетельствует также тот факт, что на боковой панели имеются отверстия, напоминающие USB-разъём. Конспирологи выдвинули версию о том, что гаджет в прошлое перенёс современный человек, который совершал путешествия во времени. Несмотря на то, что подобного рода предположения наделали шума в интернет-сообществе, эксперты в области истории Древней Греции в раз развеяли все мифы.

Выяснилось, что речь идёт о коробке для хранения пчелиного воска. Цель данного приспособления до конца не изучена, однако учёные уверены, что это точно не ноутбук.

Ранее мы писали, что в Китае археологи нашли на скалах рисунки возрастом 12 тысяч лет. Специалисты установили, что тогдашние жители Поднебесной умели использовать краску из охры.