"Кто к нам с мячом": Россия вышла в 1/8 Чемпионата мира по футболу

Вчера, 22:52

Именно своя земля даёт такую силу и волю к победе. Итогом 3:1 завершилась встреча сборных России и Египта на стадионе "Санкт-Петербург" 19 июня.

Такой победой команда, по сути, обеспечила России впервые за 32 года выход в 1/8 чемпионата мира по футболу. Болельщики по всей стране неистово ликуют и радуются за блестящую игру российских футболистов. "Кто к нам с мячом, ..." - по аналогии с известным изречением многие проводят параллели, оценивая победу России на родной земле.

Первый тайм разыграли по нулям, обменявшись примерно поровну довольно опасными атаками. А второй тайм практически сразу взорвал фан-зоны по всей России - 1:0 в пользу наших. Защитник сборной Египта Фатхи срезал мяч в противоход своему голкиперу, устроив автогол. Это произошло на 47-й минуте матча.

Первую жёлтую карточку в матче судья показал на 57-й минуте египтянину Трезеге - игрока наказали за споры. Египет сражался ожесточённо - в случае проигрыша команде обеспечен вылет из турнира.

Второй мяч в свои ворота Египет получил на 60-й минуте, его забил Денис Черышев, на его счету в ЧМ-2018 это уже третий гол. И практически сразу, на 62-й минуте, Артём Дзюба, мастерски обыграв египетского защитника, сделал 3:0 в пользу России.

В результате пенальти Салах забил первый гол в ворота России от своей сборной - 3:1 на 73-й минуте. Шансов у Акинфеева отразить удар практически не было. На 84-й минуте жёлтую карточку продемонстрировали Смолову, за его слишком откровенное хватание за футболку египетского футболиста в прорыве на фланге.

4 минуты добавлены ко встрече по решению арбитра, но это не решило ничего - 3:1, Россия победила.