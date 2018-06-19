"Нищеброды": Россиян с зарплатой меньше 60 000 рублей причислили к низшему классу в обществе

Сегодня, 15:09

Аналитики заинтересовались, каким должен быть размер зарплаты в РФ, чтобы тебя причислили к среднему классу. Выводы оказались неожиданными.

Специалисты выяснили, всех зарабатывающих меньше 60 тыс. рублей в месяц, относят в России к нищебродам. Впрочем, понятие «среднего класса» является во всём мире весьма расплывчатым. Его изобрёл ещё Аристотель, но и он не смог дать ему точную формулировку.

Где-то это достаточное количество средств на пропитание и одежду. А в Москве тебя не отнесут к нищебродам при зарплате больше 120 тыс. рублей.

Аналитики говорят, что в таких городах, как Петербург, Краснодар, и на Дальнем Востоке эта планка от 72 до 96 тысяч. В большинстве регионов она существенно ниже и составляет 60 тысяч. Исследователи не говорят, где большинству россиян можно заработать такие деньги.

Считается, что «средний класс» в РФ – это те, кто могут оплатить покупку квартиры и хорошего автомобиля.

60 тыс. рублей – это, приблизительно, 800 евро. В Греции этот порог – 750 евро. А уже в таких странах, как Нидерланды или Бельгия – 1200. В Германии и Австрии этот уровень – 2000 евро. В США – 3160 долларов.

Таким образом, средняя зарплата по стране не позволяет говорить, что в России вообще существует средний класс. Судя по исследованию – россиян с зарплатой меньше 60 000 рублей, а таковых большинство, причислили к низшему классу в обществе: "нищеброды".

В Совфед поступило предложение о том, чтобы зарплаты депутатов были приравнены к уровню, среднему по стране. То есть, снижены до 42 тысяч рублей. Парламентарии наотрез отказались приравнивать себя к нищебродам. Законопроект отклонён большинством голосов. Народные избранники отказались снижать своё денежное содержание в несколько раз.

Масла в огонь подлила и предложенная Кабмином пенсионная реформа. Песков сообщил, что Владимир Путин пока не намерен встречаться с правительством для того, чтобы обсуждать её возможность.