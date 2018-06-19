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«Ваши зэки - наши зэки»: Россия возмущена требованием США освободить осуждённых

Сегодня, 11:11

Разве осуждённый за терроризм человек может быть в одной стране хорошим, а в другой плохим? Как считают в посольстве РФ, такое заявление неуместно, когда американские спецслужбы в странах третьего мира «ведут охоту» на российских граждан.

Недавно Государственный департамент США заявил, что обеспокоен тем, что в России правозащитников, оппозиционеров и верующих осуждают по абсурдным обвинениям и сажают в тюрьмы. В государстве призывают РФ освободить таких граждан, которым приписывают религиозные, политические или правозащитные мотивы. В частности, такими людьми представитель Госдепа Хезер Науэрт назвала известного украинского режиссёра Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха, Оюба Титиева и Денниса Кристенсена.

Россия же осталась возмущена этим требованием США освободить осуждённых. В итоге российское посольство на своей странице в Facebook заявило, что позиция правительства РФ по этому поводу известна.

Дипломаты заявляют, что оппозиционеры, правозащитники и верующие были осуждены по российскому законодательству, в том числе и за «терроризм». В ведомстве задаются вопросом, разве может такой человек на территории одного государства быть хорошим, а на территории другого – плохим. Всех осуждённых посадили в тюрьмы, чтобы «победить терроризм». В посольстве добавили, что знают об ужасных терактах в США и всегда осуждали такие действия террористов.

В сообщении диппредставительства указывается, что борьба за свободу вероисповедания и демократию – это пропаганда Вашингтона. Посольство заявляет о том, что в странах третьего мира идёт «охота» за российскими гражданами. Доказательств первого и второго не приводится.

На фоне требования США в РФ предложили систему - «ваши зэки - наши зэки», то есть отпустить граждан, произведя некий обмен.

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