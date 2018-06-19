Учёные рассказали о пагубном влиянии молока на печень

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Оказывается, что в этом продукте есть вещества, использующиеся для производства пластмассы.

Учёные рассказали, что они изучили молоко, которое продаётся в полиэтиленовых пакетах или пластмассовых бутылках. Исследователи взяли 25 проб такого продукта. Затем они рассчитали суточную дозу фталатов, которая поступает в человеческий организм при употреблении молока. В итоге оказалось, что индекс уровня опасности превышал норму не в один раз. Это может быть очень опасно для здоровья.

Стоит отметить, что найденные в продукте вещества были эфирами фталевой кислоты, которые используют во время производства пластмассы. Они предают ей прочности и гибкости. Говоря о пагубном влиянии бутылочного и пакетного молока, учёные отметили, что больше всего вещество оказывает влияние на печень человека и его гормональную систему. Больше всего осторожность нужно проявлять при покупке жирного молока.

Диетологи также выступают против излишка этого продукта в рационе. Все дело в том, что частое употребление молока способствует резкому повышению уровня инсулина в крови. После того, как молочный продукт переварился, инсулин резко сокращается, что негативно отражается на мозге человека.

Если говорить о питье молока во время диеты, то оно совершенно не способствует похудению. Все дело в том, что молоко содержит компоненты, накапливающие жир в организме.