VistaNews.ru


ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Сегодня, 17:07

После того, как советская подводная лодка затонула в Тихом океане в 1968 году, она оказалась на глубине в 5 километров. Но Советскому Союзу так и не удалось её обнаружить. Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление.

История с крушением – одна из загадок прошедшего века. Дело в том, что в 1968 году в ночь с 24 на 25 февраля подводная лодка вышла на очередное задание. Узнать о задании командир мог только в момент выхода в точку Мирового океана, вскрыв специальный пакет.

Примечательно, что после затопления K-129 и советская и американская стороны начали операцию по её поиску. СССР так и не удалось найти местоположение лодки, так как она была на глубине в 5 километров. В это же время найти и даже достать некоторые остатки с телами погибших удалось США. Операция была тайной около 30 лет.

Эксперты называют несколько версий аварии K-129 – столкновение с наводным судном, аварийное происшествие внутри, непрофессиональный экипаж и так далее.

Американские спецслужбы сообщают, что проплывающий корабль зафиксировал на борту K-129 выстрелы. Их было всего несколько. Как в 2009 году заявили специалисты, это были взрывы в ракетных шахтах. В итоге лодка около трёх дней пролежала под 5-километровым слоем воды. Сигнал подать экипаж не мог. В конце на K-129 произошёл взрыв ракетного топлива. Об этом говорят фотоматериалы со дна океана.

У многих появляется вопрос, почему на судне произошёл взрыв. Некоторые специалисты считают, что ЦРУ больше 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке. Дело в том, что трагедия произошла без видимых причин. Кроме того, задания K-129 были сверхсекретны. Куратор ремонта судна не один раз заявляла, что оно затонет во время похода. Возможно, она знала правду и старалась предупредить матросов, предрекая открыто их гибель.

Также стоит отметить, что секретные подлодки не выходят в точку Мирового океана просто так. Возможно, что на судне был пришелец, который в один момент освободился и устроил погром. Спецслужбы нашли на судне всего шесть тел, но захоронили только два. Скорее всего остальные четыре были пришельцами, которых ЦРУ оставили для изучения и опытов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Тихом океане выловили акулу-гадюку из «Чужого»

Учеными зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа

На Черноморском флоте прошли учения по поиску вражеской подводной лодки

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем