ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

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После того, как советская подводная лодка затонула в Тихом океане в 1968 году, она оказалась на глубине в 5 километров. Но Советскому Союзу так и не удалось её обнаружить. Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление.

История с крушением – одна из загадок прошедшего века. Дело в том, что в 1968 году в ночь с 24 на 25 февраля подводная лодка вышла на очередное задание. Узнать о задании командир мог только в момент выхода в точку Мирового океана, вскрыв специальный пакет.

Примечательно, что после затопления K-129 и советская и американская стороны начали операцию по её поиску. СССР так и не удалось найти местоположение лодки, так как она была на глубине в 5 километров. В это же время найти и даже достать некоторые остатки с телами погибших удалось США. Операция была тайной около 30 лет.

Эксперты называют несколько версий аварии K-129 – столкновение с наводным судном, аварийное происшествие внутри, непрофессиональный экипаж и так далее.

Американские спецслужбы сообщают, что проплывающий корабль зафиксировал на борту K-129 выстрелы. Их было всего несколько. Как в 2009 году заявили специалисты, это были взрывы в ракетных шахтах. В итоге лодка около трёх дней пролежала под 5-километровым слоем воды. Сигнал подать экипаж не мог. В конце на K-129 произошёл взрыв ракетного топлива. Об этом говорят фотоматериалы со дна океана.

У многих появляется вопрос, почему на судне произошёл взрыв. Некоторые специалисты считают, что ЦРУ больше 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке. Дело в том, что трагедия произошла без видимых причин. Кроме того, задания K-129 были сверхсекретны. Куратор ремонта судна не один раз заявляла, что оно затонет во время похода. Возможно, она знала правду и старалась предупредить матросов, предрекая открыто их гибель.

Также стоит отметить, что секретные подлодки не выходят в точку Мирового океана просто так. Возможно, что на судне был пришелец, который в один момент освободился и устроил погром. Спецслужбы нашли на судне всего шесть тел, но захоронили только два. Скорее всего остальные четыре были пришельцами, которых ЦРУ оставили для изучения и опытов.