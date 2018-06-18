Ученые создали 3D-трупы для уникальных экспериментов

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Причиной этому послужила нехватка мертвых тел, которые могут использоваться студентами для наработки практических навыков вскрытия. Специалисты медицинского университета во Франции уже начали тестировать программу, в чем им помог сканер Artec 3D.

Ученые создали 3D-трупы через специальное приложение для уникальных экспериментов. Главной целью такого решения выступает надобность получения навыков в процессе диссекции – совершения правильных разрезов во время вскрытия, а также во время проведения операций с хирургическим вмешательством.

Создатели виртуальных трупов рассказали, что эти объекты представляют собой некие элементы мертвого тела, где определенные его участки распределены по слоям – кожа, мышцы, артерии и прочее. Благодаря компьютерной программе специалисты смогут наглядно убедиться, как совершать медицинские манипуляции в том или ином случае.