«Худышки на выход»: Как модели plus-size основали моду на толстушек

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Девушки с полнотой сегодня считаются символами современной эпохи в индустрии красоты.

Ещё десять лет назад модели должны были обязательно соответствовать определённым параметрам внешности, самый известный из которых – это объём груди – талии – бёдер (90-60-90), однако сегодня о таких требованиях почти ничего не слышно, поскольку на fashion-арену вышли новые «игроки-тяжеловесы». Сегодня законодателями моды часто являются девушки с полнотой, так называемые модели plus-size, которые привлекают мужчин своими пышными формами, а женщин – образом жизни, который не требует поддержания точёной фигуры.

Несмотря на то, что первые попытки привить общественности моду на толстушек в США предпринимались ещё в 1980-х годах, настоящий бум на привлекательную полноту пришёлся после того, как в 2007 году на экраны американского телевидения вышло шоу «Семейство Кардашьян», где бешеную популярность обрела Ким Кардашьян. Именно она во многом повлияла на будущие тренды, словно заявив конкуренткам: «худышки на выход».

Модельеры охотно подхватили запрос на одежду plus-size. Во второй половине 2010-х Жан-Поль Готье и Джон Гальяно всё чаще поражают общественность своим видением современной женщины, направляя возникшее течение в нужное русло. Сегодня Кардашьян является едва ли не главной иконой в мире «форменных» моделей. Фанаты готовы прощать ей обвисший живот и целлюлит на ногах. К тому же она уже совершенно не стесняется показывать себя без макияжа, вызывая такими фото настоящий восторг.

А вот, что касается модели plus-size Эшли Грэм, то она является той, кто на волне новых трендов получила огромную популярность. Между тем, девушка также может быть причислена к числу женщин, которые основали моду на полноту. Она активно популяризирует свой образ, а также борется за права полных людей. При этом не забывает радовать поклонников новыми соблазнительными фото.

Стоит также отметить, что российскому шоу-бизнесу не чуждо это явление. Даже можно сказать, что привлекательные девушки plus-size здесь были в почёте намного раньше, чем на Западе. Не даром выражение «кровь с молоком» в России всегда употреблялось в позитивном смысле. Если говорить о примерах, то чего стоит лишь Анфиса Чехова. Телеведущая будоражила общественность своими формами задолго до появления Кардашьян и других западных селебрити. Да и сегодня теледиве есть чем удивить поклонников. На днях, к примеру, теледива сразила всех дерзким декольте «до пупа».

Другая полнотелая российская звезда – Анна Семенович – также уже больше десяти лет своей грудью будоражит сердца миллионов мужчин. К слову, певице, как оказалось, можно потерять несколько килограммов, но её соблазнительная грудь по-прежнему останется при ней.