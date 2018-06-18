Медики назвали продукт, способный спасти от гипертонии

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Его употребление облегчит жизнь людям, страдающим от повышенного давления.

Представители Американской ассоциации диетологов назвали продукт, способный спасти от гипертонии. Медики отметили, что он имеет полезные свойства, позволяющие защитить кишечник от всякого рода нездоровых процессов. Речь идёт о фасоли. Она, как показали последние исследования, нормализует уровень холестерина в организме, укрепляет стенки сосудов. Специалисты установили, что для получения достаточного положительного эффекта воздействия необходимо употреблять ежедневно порядка 120 граммов фасоли. Позитивные изменения в организме наблюдаются уже через три недели. Объясняется такой эффект наличием в продукте натрия, калия и пищевых волокон в огромном количестве. По некоторым данным, такая концентрация может быть достаточной даже для профилактики рака прямой кишки.

Медики также обратили внимание, что люди, следящие за своим весом с помощью диет, часто имеют проблемы с сосудами. Все дело в том, что они ограничивают поступление нужных питательных вещество в организм, отказываясь от ряда продуктов.

Ранее ученые назвали продукт, который сделает секс более частым. Американские исследователи утверждают, что им удалось улучшить либидо при помощи одного единственного ингредиента.