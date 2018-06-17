Экзорцисты раскрыли секреты изгнания демонов

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Нечистая сила может в любой момент вселиться в человека, полностью лишив его самоконтроля и превратив жизнь близких ему людей в сущий ад. Участившиеся случаи вселения демонов вынудили Ватикан провести конференцию по подготовке священников к обрядам экзорцизма.

В прошлом году в Италии зафиксировано около полумиллиона случаев демонического «проникновения». Католическая церковь винит в росте демонической активности оккультистов, в частности, использующих карты Таро.

Ши Биле было 17 лет, когда он впервые совершил обряд экзорцизма. Сильные духи напали на сатаниста, и он был вынужден защищаться. Сейчас магу 32 года, у него за плечами бесценный опыт борьбы с нечистью.

В юности Биле столкнулся с темной силой во время астральной проекции. Пообщавшись с духами, экзорцист направился к бабушке на задний двор. Подойдя к забору, сатанист увидел гигантскую черную тень, впоследствии поглотившую его душу.

Вскоре в жизни Биле начали происходить странные вещи. Напуганный юнец перебрался жить к бабушке. Случайные болезни начали окружать его друзей и членов семьи. Без причины мерцали огни, а необъяснимые шумы заполонили дом. В отчаянии Ши схватил свечку и заорал:

«Во имя сатаны я приказываю тебе немедленно остановиться!»

Огни снова замерцали, а зловещий дух в виде все той же тени отступил прочь. Таким выдался первый обряд экзорцизма для Биле.

«Католическая церковь не имеет представления о том, что они изгоняют, просто потому, что она темна и плоха», - считает ведьма Лиззи Роуз.

С ее точки зрения, не следует приближаться к демонам с предвзятыми представлениями об их сущности. иле согласился с коллегой, подчеркнув, что в целом оккультисты лучше готовы к борьбе с потусторонними силами. Они не так быстро демонизируют (буквально и образно), часто сталкиваясь с подобными силами в собственных магических занятиях.

Биле видит в обычном католическом экзорцисте не умеющего противостоять нечисти новичка. Однако сатанист верит в успех Ватикана, ведь иногда экзорцизм требует меньше усилий, нежели принято считать.

Роуз подчеркивает, что отрицательная энергия может иметь много различных форм и сущностей, которые не понимают христианского Бога. Попытка изгнать демонов с помощью католического экзорцизма - это просто пустая трата времени, особенно, если пострадавший не христианин.

Как профессиональная ведьма, за 26 лет Роуз выполнила почти 8 тыс. обрядов экзорцизма по всему миру. Священники никогда не рассматривают национальность жертвы нечисти, ее возраст, пол, сексуальную ориентацию, историю жизни, воспитание и прошлое – все это не хватает для более эффективного католического изгнания демонов.

Экзорцисты раскрыли секреты изгнания нечисти и продолжают верить, что люди научатся отстаивать собственную власть, а их работа превратиться в слабо востребованную страховку.