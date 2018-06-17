Ученый изменил представление людей о пришельцах

Инопланетяне – это не жуткие зеленые человечки с устрашающей овальной головой и огромными стеклянными глазами, а представители микробной жизни, выживающие в невероятно сухих, кислотных или холодных местах.
Эксперт изменил представление людей о пришельцах в презентации, фокусирующей внимание на экстремофилах – организмах, выживающих в невероятно сухих, кислотных или холодных местах. Данные «гуманоиды» существуют на Земле, так почему они не могут жить и в космосе, считает Доудинг.
Люди очень деликатная форма жизни. Существует определенный диапазон температур, в котором мы можем существовать, не прибегая к поискам дополнительных удобств. Однако и в самых суровых средах обитания на Земле есть жизнь, микробная жизнь. Гидротермальные отверстия, расположенные под недрами океана, имеют бактериальные споры. Также бактерии есть на озерах под ледниками и в некоторых скалах.
Ранее журнал Science написал об обнаружении доказательств существования сложного органического вещества, запеченного в коре кратера возрастом 3 млрд лет. Навигатор NASA собрал образцы, нагрел их в печи под потоком гелия и обнаружил в газе новую для современной науки субстанцию.