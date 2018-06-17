Ученый изменил представление людей о пришельцах

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Инопланетяне – это не жуткие зеленые человечки с устрашающей овальной головой и огромными стеклянными глазами, а представители микробной жизни, выживающие в невероятно сухих, кислотных или холодных местах.

«Вероятно, существует внеземная жизнь .Инопланетяне больше похожи на молекулы под микроскопом, нежели на зеленых марсианских гигантов. Если мы углубимся в космос, с большой долей вероятности нам удастся найти микробную жизнь, похожую на земную», - считает ученый из Южной Дакоты Майкл Доудинг.

Эксперт изменил представление людей о пришельцах в презентации, фокусирующей внимание на экстремофилах – организмах, выживающих в невероятно сухих, кислотных или холодных местах. Данные «гуманоиды» существуют на Земле, так почему они не могут жить и в космосе, считает Доудинг.

Люди очень деликатная форма жизни. Существует определенный диапазон температур, в котором мы можем существовать, не прибегая к поискам дополнительных удобств. Однако и в самых суровых средах обитания на Земле есть жизнь, микробная жизнь. Гидротермальные отверстия, расположенные под недрами океана, имеют бактериальные споры. Также бактерии есть на озерах под ледниками и в некоторых скалах.

«Если нам с трудом удается найти эти виды микробных форм жизни на нашей планете, значит, их не так много в подобных условиях существования в космическом пространстве», - уверяет Даудинг.

Ранее журнал Science написал об обнаружении доказательств существования сложного органического вещества, запеченного в коре кратера возрастом 3 млрд лет. Навигатор NASA собрал образцы, нагрел их в печи под потоком гелия и обнаружил в газе новую для современной науки субстанцию.

«Это весомое открытие с точки зрения науки, карантинного протокола, научной методологии и выяснения того, что такое этот организм и как он действует», - прокомментировал работу коллег Даудинг.