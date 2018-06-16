"Числа, поцелуи, помочиться на поле": На что готовы футболисты ради победы на ЧМ

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14 июня разгромной победой России над Саудовской Аравией (5:0) стартовал 21-й Чемпионат мира по футболу FIFA. 32 команды готовы выставить себя посмешищем, целуясь друг с другом или справляя нужду во время игры, ради победы.

Футболисты считаются одними из наиболее суеверных спортсменов, причем чтят неписанные правила они как на поле, так и далеко за его пределами. Мы собрали самые знаменитые поверья, позволившие мировым сборным различных эпох завоевать золотые медали мундиаля.

«Призрак Мараканасо»

В 1950 году сборная Бразилии сошлась в финале домашнего Чемпионата мира со скромным Уругваем. Никто не сомневался в победе Селесао, кроме «темной лошадки» турнира. Уругвайцы выиграли на стадионе «Маракана» со счетом 2:1, выпустив «Призрака Мараканасо».

В 2014 году мундиаль снова вернулся в Бразилию. На одной из улиц Рои-де-Жанейро появилось граффити с Неймаром, адресующим прощальный поцелуй проклятой нечисти. Фанаты взяли за традицию прислоняться губами наудачу к капитану Селесао. Правда, в 2014 году свежее поверье не сработало, хозяева с позором вылетели в полуфинале от будущих победителей ЧМ немцев (1:7).

«Писающий мальчик»

Легендарный вратарь сборной Аргентины Серхио Гойкоэчеа вошел в историю мирового футбола, как приверженец самого абсурдного поверья. Перед серией пенальти страж ворот решительно приспускал шорты, начиная мочиться прямо на поле.

Впервые голкипер шокировал футбольную общественность в 1990 году. Аргентинцы встретились в четвертьфинале мундиаля с командой Югославии. Дело шло до 11-метровых ударов, а Серхио все сильнее хотелось «по-маленькому». По правилам футбола, вратарь не мог покинуть поле, поэтому нашему герою пришлось импровизировать. Благо на помощь подоспели партнеры по команде. Аргентинцы выстроились вокруг своего голкипера, позволив ему справить нужду без лишних глаз. Итог – Аргентина в полуфинале.

Окрыленный успехом, «Писающий мальчик» повторил абсурдный ритуал в игре с итальянцами. И снова успех. В финале аргентинцы проиграли сборной ФРГ в основное время. Как знать, что было бы, дотерпи латиноамериканцы до серии пенальти.

«Поцелуй удачи»

На что еще готовы футболисты ради победы на ЧМ в 1998 году продемонстрировал французский защитник Лоран Блан. Хозяева турнира считались одними из главных кандидатов на победу. Еще бы, у них в составе блистали Зидан, Виера, Тюрам, Анри и прочие легенды мирового футбола.

Главной проблемой французов был Фабьен Бартез. Колоритный вратарь мог выдать абсолютно умопомрачительный матч, протащив сборную в следующий этап соревнований, а уже в новой игре пропустить ряд детских мячей. Дабы подобное случалось как можно реже, Блан перед каждой игрой целовал лысину Бартеза. «Поцелуй удачи» принес Франции Кубок мира и Кубок Европы 2000-го и 2002-го годов соответственно.

Числа, поцелуи, помочиться на поле – это далеко не весь перечень популярных суеверий футболистов. У сборной России также есть любители предматчевых ритуалов. Самый возрастной игрок хозяев ЧМ-2018 Сергей Игнашевич (38 лет) всегда выступает исключительно под четными номерами. Сейчас защитник-ветеран играет под 4-м номером. Данное суеверие уже помогло разгромить Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сработает ли ритуал в противостоянии с Египтом, узнаем 19 июня.