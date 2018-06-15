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Нептун в Ретрограде изменит личную жизнь людей

Вчера, 23:11

Астрологи утверждают, что данное явление 18 июня значительно повлияет на людей и их восприятие.

18 июня Нептун окажется в домашнем зодиакальном знаке Рыб. Ретроградные движения Нептуна влияют на людей иначе, чем движения Марса или Меркурия.

Это связано с тем, что Нептун проводит около 43% своего времени в этом пространстве, в то время как остальные планеты всего 7-9%. 

Нептун является планетой, которая управляет иллюзией, фантазией, духовностью, безусловной любовью, эмоциями, философией и, конечно же, магией.

Эта планета названа в честь Бога моря, который использовал трезубец в своем правлении океанами. В мифологии трезубец представлял три идеи: становления, бытия и смерти.

«Обычно, во время ретроградного Нептуна, люди находят себя более тихими и созерцательными; втягиваются внутрь к более глубокому мышлению и обнаруживают, что подняли завесу над чем-то, что, как думали, было правдой», - утверждают астрологи.

Нептун в Ретрограде, возможно, изменит личную жизнь людей. Однако ничего негативного произойти не должно. Просто возлюбленные увидят правдивость ситуации.

Эксперты заверяют: «Нам просто нужно открыть глаза и увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, потому что, если любовь существует, особенно безусловная любовь, все остальное просто становится на свои места».

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