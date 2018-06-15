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«Шокирующая правда»: Высадка на Луну нереальна по сей день

Сегодня, 14:11

Многие на планете до сих пор верили, что посещение американцами спутника Земли было реальностью, а не постановочными кадрами. Однако данный факт отрицают известные специалисты.

К ним относится и Клайд Магарелли, являющийся профессором социологии в Университете Нью-Джерси. С его слов, шокирующая правда состоит в том, что и по сей день высадка на Луну нереальна.

Профессор уже подвергся по этому поводу жестокой травле в Сети. Даже его ученики выражают свой гнев. Они не понимают, разве огромные затраты для того, чтобы высадиться на Луну, породили лишь фейк.

Магарелли полагает, что и до настоящего времени не существует систем, которые могли бы высадить на Луну людей. Механизмы – да. Советский луноход является ярким тому подтверждением.

Что касается высадки американцев на Луну, то она подвергается сомнению с самых пор поступления информации об этом и фотографий события.

 Специалисты сразу же обратили внимание, что флаг США, на фоне которого сфотографировались космонавты «на Луне», развевается. В безвоздушном пространстве этого просто не может происходить.

А затем следует самый простой вопрос. Как же космонавтам удалось покинуть Луну и вернуться домой. Долететь и посетить, возможно – да. Назад – ну никак.

Нет на земном спутнике сооружений, подобных тем, что на мысе Канаверал или Байконуре.

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