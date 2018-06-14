«Позор и провал»: Samsung представила миру новый бесполезный смартфон

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Представленный на Филиппинах Samsung Galaxy A8 Star оказался полной копией Samsung Galaxy A9 Star.

Неделей ранее филиппинское подразделение южнокорейской компании Samsung анонсировало презентацию новой модели смартфона. Данное событие вызвало небывалый ажиотаж, однако на деле всё обернулось полнейшим разочарованием. Представленная на Филиппинах новинка под названием Samsung Galaxy A8 Star на деле оказалась гаджетом , который ранее уже явили миру под вывеской Samsung Galaxy A9 Star. СМИ уже окрестили данное событие не иначе, как «позор» и «провал». А бесполезный смартфон заклеймили самыми недоброжелательными отзывами. В экспертной среде все ожидали от Samsung, что она покажет новый девайс, а компания вместо этого представила то, что все уже видели. Что побудило менеджеров на столь неоднозначный поступок, а главное – зачем было подогревать такой ажиотаж вокруг данного события, не понятно, похоже, никому. Возможно, работники Samsung на Филиппинах просто умеют считать только до восьми.

Что же до самого смартфона, как бы он не назывался, то он получил довольно средние технические характеристики. В частности, его оснастили 6,3-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+). В качестве процессора здесь выступает 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц. Аппарат имеет в распоряжении 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Основная камера представляет собой сдвоенный сенсор на 16 Мп и 24 Мп. Фронтальный модуль имеет разрешение 24 Мп. Также устройство может похвастать Bluetooth 5.0 LE и NFC, а также модемом технологией быстрой зарядки Fast Charge ОС Android 8.0 Oreo.

К слову, объяснение презентации нового смартфона нашли на днях эксперты в данной области. Специалисты отметили, что позиции Samsung на рынках Юго-Восточной Азии стремительно падают из-за растущей популярности китайских производителей. В этой связи в компании решили разнообразить линейку устройств собственного производства новым смартфоном для местного потребителя. Вместе с тем, «фокус» с названиями остался для многих непонятным.