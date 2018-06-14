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Литр бензина за 100 рублей: Сценарий вполне возможен

Сегодня, 09:27

После повышения стоимости автомобильного топлива и вмешательства российского правительства в этот процесс насчёт дальнейшего увеличения цен высказались многие. Если политики и чиновники кричат, что этот процесс не будет происходить в ближайшие 10 лет, то вот эксперты и главы крупных компаний совершенно другого мнения. Прогнозы самих нефтяников неутешительны.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак недавно заявил, что литр бензина стоить 100 рублей никогда не будет. По его словам, это невозможно, так как правительство обладает рычагами и инструментами влияния на этот процесс. Но как действовать, политик не знает. Козак уверен, что такой сценарий поставит под удар экономику и бюджеты регионов. Дело в том, что увеличение расходов компаний на бензин уменьшает налог на прибыль. Как заявляет вице-премьер, именно поэтому стоит находить решение для недопущения этой проблемы, но конкретного решения он не предлагает.

В это же время сценарий подорожания бензина до 100 рублей за литр вполне возможен. Так считают многие эксперты и главы нефтяных компаний. Независимый топливный союз уже предупредил о подорожаниях крупные сети АЗС.

На «Прямой линии» Путина 7 июня глава РФ заявил, что пошлины были снижены и составлены договорённости с предприятиями. Однако в это же время главы компаний рассказали, что такие меры только временно остановят рост. Здесь самую главную роль играет курс рубля и подорожание сырья, а этим вопросом сейчас никто не занимается. В этом направлении есть очень неутешительная тенденция. Поэтому стоит ожидать, что через пару месяцев рост цены на бензин снова активизируется и может даже достичь цифры в 100 рублей.

Примечательно, что само правительство во время повышения пошлин на бензин знало о росте стоимости до конкретных сумм, но всё равно подписали закон. Медведев заявлял, что цена будет расти медленно и люди не заметят. Так и произошло, цена росла медленно – от 3% до 8% в зависимости от регионов. Однако, когда люди высказали недовольство, политики сделали вид, что их осознанное решение о повышении якобы не их, и сразу же стали отменять его.

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