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Роботизированный человек от Hanson Robotics продолжает будоражить воображение людей. Общественность завалила создателя Софии Дэвида Хансона вопросами об интеллекте и размышлениях машины на тему любви.

В конце прошлого года, когда правительство Саудовской Аравии предложило женщине-роботу почетное гражданство, Хансон рассказал СМИ о программном обеспечении, лежащем в основе Софии. Оказывается, у роботизированного человека есть три различные системы управления:

1. «Редактор временной шкалы», который используется для предварительно запрограммированных речей и медиа-взаимодействий, идущих с заранее заданными вопросами;

2. «Сложный чат-бот», который выбирает из большой палитры шаблонизированных ответов на основе контекста и ограниченного уровня понимания. Также иногда он дает полученный из онлайн-ресурса ответ.

3. OpenCog – сложная когнитивная архитектура для работы в биомедицинской информатике, созданная с учетом AGI.

В большинстве общественных выступлений Софии используются только первые две системы. OpenCog будет все больше внедряться в робота в ближайшие месяцы.

Слушая приевшиеся ответы творения Хансона на вопросы телеведущих, зрители желают узнать больше о его искусственном интеллекте. Дабы понять, как сильно машина похожа на человека, общественности нужно, чтобы идеальная женщина-робот София рассказала о своих сексуальных предпочтениях и переживаниях.

Допустим, она снова приедет на шоу «Вечерний Ургант» пообщаться на интимные темы. Играя по правилам шоу-бизнеса, робот назовет себя лесбиянкой или бисексуалом, ведь он пытается угодить человеку, а человеку нужно шоу. У Софии нет сексуальных предпочтений, однако они могут вмиг появиться, если Hanson Robotics напишет ей соответствующий код.

Здесь уместно провести аналогию с культовым фильмом «Терминатор», ведь многие противники ИИ считают работу Кэмерона точным прогнозом будущего. Машина никогда не научится испытывать чувств любви, боли, сострадания и прочих. Она запрограммирована на решение определенных задач. К примеру, София сейчас развлекает и одновременно пугает общественность, пока ее «собратья» вкалывают на китайских фабриках. О сексе вам могут рассказать «игрушки для взрослых» с ИИ, предшественником которых София и является.

Роботы активно вписываются в обыденную жизнь современников. Ранее ученые создали 3D-модель идеальной женщины, бизнесмены стали заменять «живой» персонал «железным», а неудачники в личной жизни спать с безотказными машинами, обтянутыми силиконом. Еще совсем скоро, и люди больше не будут нужны людям.