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«И её синтолом накачает?»: Поклонники боятся за девушку Терёшина «руки-базуки»

Сегодня, 19:58

Спутница Терёшина может так же, как и он, плохо закончить, уверены пользователи.

Поклонники Кирилла Терёшина, получившего прозвище «руки-базуки» и широкую известность из-за чрезмерного увлечения синтолом, боятся, что его девушка пойдёт по его стопам и также прибегнет к опасной операции, желая сделать очередной эксперимент со своим телом по примеру бойфренда.

В социальных сетях после выложенных фотографий пары разразилась целая дискуссия на эту тему. Некоторые поклонники боятся за девушку и считают, что Терёшин накачает синтолом и её. Это может изуродовать навсегда миловидную особу. Отдельные пользователи даже представили, как будут выглядеть «руки-базуки» на теле такой хрупкой девушки. В то же время нашлись среди поклонников синтолового качка и те, кто не сомневается в том, что спутница будет принимать по жизни правильные решения. Комментаторы уверены, что девушка создаёт впечатление умного человека, который не решится на безумные поступки.

Ранее Кирилл Терёшин опроверг утверждение Елены Малышевой, что в его руках нет мышц. Молодой человек недавно побывал на её авторской программе, где заявил, что в связи с преобразованиями у него появились множественные проблемы со здоровьем.

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