Версия iOS 11.4 "убивает" аккумулятор iPhone

Сегодня, 17:40

За три минуты заряд упал с 50% до 20% при минимальной нагрузке.

Версия фирменной прошивки Apple iOS 11.4 сильно разряжает и буквально "убивает" аккумулятор iPhone. Пользователи заметили, что обновление привело к тому, что на их гаджетах активируются приложения и функции, которые не только приносят пользу. Всё это приводит к чрезмерно быстрому разряду батареи. На всевозможных форумах Apple эта проблема фигурирует с самого начала выпуска обновления iOS 11.4. Между тем, количество жалоб на аномальный разряд уже исчисляется тысячами. Один из пользователей, установивших долгожданный апдейт, утверждает, что его iPhone однажды разрядился за считанные минуты с 50% до 20%. Это при том, что смартфоном, как утверждает молодой человек, он почти в этот период не пользовался. Сам аккумулятор новый и не изношен, в связи с чем у парня возникает вопрос относительно целесообразности использования iOS 11.4.

Ранее мы писали, что Apple исправила баг iOS 12 со случайными скриншотами. Множество пользователей после установки обновления стали жаловаться, что при нажатии определённой комбинации кнопок устройство произвольно делало снимок экрана.