«Москва – мой город»: Никита Джигурда решил стать мэром столицы

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Гражданин Украины решил навести порядок в России.

Актёр и певец Никита Джигурда объявил о решении баллотироваться на пост мэра Москвы. В своём Instagram он объяснил это тем, что больше не может терпеть того, что творится в столице. Знаменитость записал ролик на фоне пейзажей столицы, где заявил, что раскритиковал политику действующих властей, в частности, затронув тему реновации. «Москва – мой город», - гордо провозгласил актёр. В аннотации к посту он попросил поклонников поддержать его стремление.

«Я знаю, что шансов выиграть у меня не много, но кто-то должен сказать вслух то, что говорят многие-многие люди», - отметил артист.

Фолловеры неоднозначно отнеслись к политическим амбициям кумира. Некоторые пользователи с восторгом восприняли новость о кандидате в мэры Джигурде, но часть аудитории скептически отнеслась к желанию артиста побороться за кресло градоначальника.

«Никитушка, Дорогой ты мой Человек!!! Каждое Твоё решение для меня - закон Жизни, но... Сколько новых врагов и проблем Ты наживёшь себе, сделав этот шаг! Сколько ещё моральных, душевных и физических сил потратишь на это. Подумай хоть немного о Себе. Очень Тебя прошу!!!», - пишет пользователь detochka.1973.

К слову, не совсем понятно, как Джигурда намерен стать мэром Москвы, когда даже не имеет российского гражданства. Актёр имеет украинский паспорт. В ноябре 2016 года у него были даже проблемы с пребыванием на территории России. Сам он тогда не скрывал, что его могут депортировать за нарушение правил пребывания на территории РФ.