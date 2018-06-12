«Москва – мой город»: Никита Джигурда решил стать мэром столицы

Гражданин Украины решил навести порядок в России.
Актёр и певец Никита Джигурда объявил о решении баллотироваться на пост мэра Москвы. В своём Instagram он объяснил это тем, что больше не может терпеть того, что творится в столице. Знаменитость записал ролик на фоне пейзажей столицы, где заявил, что раскритиковал политику действующих властей, в частности, затронув тему реновации. «Москва – мой город», - гордо провозгласил актёр. В аннотации к посту он попросил поклонников поддержать его стремление.
Фолловеры неоднозначно отнеслись к политическим амбициям кумира. Некоторые пользователи с восторгом восприняли новость о кандидате в мэры Джигурде, но часть аудитории скептически отнеслась к желанию артиста побороться за кресло градоначальника.
К слову, не совсем понятно, как Джигурда намерен стать мэром Москвы, когда даже не имеет российского гражданства. Актёр имеет украинский паспорт. В ноябре 2016 года у него были даже проблемы с пребыванием на территории России. Сам он тогда не скрывал, что его могут депортировать за нарушение правил пребывания на территории РФ.