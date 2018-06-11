«Жизнь дороже»: Красотки мира стали массово удалять грудь по примеру Джоли

Вчера, 23:17

Новая тенденция, охватившая многие страны, стала настоящим «вирусным» движением, по которому следуют привлекательные девушки. Вдохновительницей процесса стала бывшая супруга Брэда Питта Анджелина, которая избавилась сразу от нескольких женских органов ради выживания.

Следом за актрисой Джоли, которая решилась на серьезные шаги еще несколько лет назад, красотки мира стали массово удалять грудь по примеру кумира. Знаменитость еще в 2013 году пришла к тому, что жизнь для нее дороже, а предрасположенность к серьезному заболеванию «рак» поставила все точки в размышлениях артистки. Тогда стало известно, что Анджелина Джоли удалила грудь, а следом за ней – яичники и фаллопиевы трубы, ведь ее мать погибла именно из-за онкологии, оставив дочери смертельно опасный ген BRCA1.

Оказалось, что решение актрисы действительно оказалось обоснованным, о чем заявили специалисты, ведь у Джоли было 87% на то, что рак молочной железы рано или поздно у нее возникнет. Накануне стало известно, что в Британии 24-летняя медсестра Эстер Тейлор также решила удалить грудь, на что повлияло наличие у ее родственников онкологических заболеваний. Девушка призналась, что успокоиться все равно не может, ведь наличие мутированных генов заставляют ее избавиться и от яичников, как это сделала Джоли. Медсестра готова остаться бездетной, ведь хочет жить и боится онкологии.

Специалисты утверждают, что рак молочной железы возникает по многим причинам, и среди них нет основной, которая могла бы сузить круг возможных факторов риска.

В первую очередь, медики предупреждают о наследственности, и девушкам, в чьем роду женщины страдали от рака груди, следует периодически обследоваться и проходить маммографию. Также причиной развития онкологии может стать облучение, экология, различные травмы, поздняя беременность и другие факторы. Именно поэтому к гинекологу и на другие процедуры девушкам рекомендовано ходить регулярно, и лучше минимум два раза в год.