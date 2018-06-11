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Прилепин высказался о российском актёре, ушедшем воевать за Украину

Сегодня, 14:27

Недавно Анатолий Пашинин, который стал популярен благодаря ролям в военных фильмов, играя советских офицеров или солдат, дал интервью одному из телеканалов. Он рассказал, почему пошёл на войну на Донбасс в рядах ВСУ. Это вызвало бурную реакцию среди деятелей РФ.

Ранее сообщалось о российском актёре Пашинине, ушедшем воевать за Украину. Ещё в 2014 году он уехал в Украину и присоединился к Евромайдану. После этого в 2017 году он ушёл воевать на фронт в рядах ВСУ. Пашинин украинского происхождения, но случилось так, что жил в России. Видимо, из-за чувства патриотизма и долгом перед родиной актёр был оппозиционером. Пашинин критикует как и действующую украинскую власть, так и российскую, заявляя, что в РФ он будет сниматься в кино только в случае установления демократии.

В своём интервью звезда «Грозовых ворот» заявил, что он пошёл воевать для того, чтобы «заткнуть всем рты, кто разжигает в стране войну и выставляет её в глазах некоторых людей в чёрном цвете, рассказывая небылицы о «фашизме» и «нацизме».

Пашинин считает, что словом «заткнуть» рты не получается, поэтому решил помочь делом. Речь идёт о событиях, скорее всего, на Евромайдане, которые многие не участвовавшие там люди приняли неправильно. По словам актёра, он готов «убрать с пути бабулек», которые занимают одну из самых ключевых ролей в войне на Донбассе. Стоит понимать, что речь здесь не о пожилых людях, а о личностях, которые делают необдуманные громкие заявления на телевидении. Под выражением: «Убрать с пути» подразумевается не уничтожить, а осудить по законам государства, в котором живут подобные люди.

Сейчас же писатель Захар Прилепин высказался о российском актёре, который ушёл воевать на Донбасс. Он известен своей антиукраинской позицией. В своём интервью Прилепин заявил, что Пашинин «инфицирован не украинством, а псевдоукраинством», которое ложное. Писатель считает, что актёр проникся этой «движухой». Он заявил, что участие актёра в войне – это «аномальные последствия», хотя почему он так думает, не рассказал.

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