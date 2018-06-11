Американские СМИ: Россия не блефует, заявляя об оружии «Судного дня»

Сегодня, 07:32

В США продолжаются дискуссии по поводу мартовского заявления президента России о наличии на вооружении армии систем, не имеющих аналогов, а также защиты от них, в настоящее время. Скептиков начинают побеждать реалисты, среди которых присутствуют авторитетные военные эксперты.

В частности, американские СМИ привели аргументы аналитиков, близких к Пентагону, которые уверяют, что Россия не блефует, заявляя о наличии оружия «Судного дня». Несмотря на то, что слова Путина прозвучали сенсационно, специалисты из Пентагона были осведомлены о разработках уникальных видов вооружений. По мнению эксперта Майкла Кофмана, несмотря на кажущуюся фантастичность представленных российским лидером проектов, было бы недальновидно сомневаться в них.

Гиперзвуковые крылатые ракеты с ядерной боеголовкой комплекса «Кинжал», являются реальностью, потому как уже поставлены на вооружение российских ВКС. Кроме того, не вызывает сомнений и наличие у России РК «Сармат» и крылатой ракете «Буревестник» с ядерной установкой. Эксперты из США предупреждают Пентагон, что проект гиперзвукового ядерного оружия «Авангард» также реален.