"Кремль должен успокоиться": Порошенко "стал дерзким" после мощной поддержки G7

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По словам президента, итоги саммита в Канаде подтверждают, что государство считается одним из самых важных приоритетов Свободного мира и общества. Своё обращение украинский лидер разместил на странице в Facebook.

Пётр Порошенко в своём сообщении выразил благодарность странам «Большой семёрки» и Евросоюзу за мощный сигнал о поддержке Украины. По словам президента, саммит в Канаде и общение Порошенко с руководством стран G7 подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

Порошенко приветствует чёткое консолидированное послание государств-партнёров Украины о том, что Кремль должен успокоиться и избавиться от своих иллюзий, необходимо заняться добросовестным выполнением своих обязательств. По словам главы Украины, условия здесь для Москвы поставлены чёткие – это изначально уважение к международным нормам и правам, а также возвращение Республики Крым Украине и прекращение военной агрессии на Донбассе. По словам Порошенко, если этого не произойдёт, то для Москвы сильно вырастет цена за её агрессию и вмешательство во внутренние дела остальных государств. Политологи прокомментировали слова президента Украины, отметив, что Порошенко необоснованно "стал дерзким" после мощной поддержки G7.

Ранее сообщалось, лидеры стран G7 по итогам саммита заявили, что поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах признанных границ. Официальные заявления опубликованы на сайте политического ведомства.

В сообщениях стран G7 указывается, что они готовы помогать Украине в её амбициозной и нужной программы реформ. Говоря о санкциях отмечается, что их введения против России связано с несоблюдением страны Минских договорённостей и неуважением государственного суверенитета Украины. Если потребуются действия со стороны «Большой семёрки», то дополнительные ограничительные меры будут введены незамедлительно.

Также страны G7 призывают РФ прекратить дестабилизирующие действия, подрывающие демократические системы, а также перестать поддерживать сирийский режим.

В это же время в «Большой семёрке» отметили, что и дальше будут привлекать Россию к решению кризисов и проблем. Страны будут поддерживать российское гражданское общество и развивать межличностные связи. Трамп же перед саммитом заявил о возможности возвращения России в список лидирующих страны для решения за переговорным столом проблемных ситуаций.