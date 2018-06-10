Учёные: Жизнь попала на Землю с Марса

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Такое заявление связано с тем, что на прошедшей неделе марсоход NASA Mars Curiosity обнаружил на Красной планете в осадочных породах, возраст которых превышает 3 миллиарда лет, органические молекулы. Они были всего лишь в 5 сантиметрах от поверхности. На основании этого, как считают авторитетные исследователи, все споры только начинаются.

Как сообщает издание Forbes, в свежем выпуске журнала Science, марсоход также обнаружил в слоях атмосферного метана незначительные сезонные колебания. Поэтому появляется вопрос, действительно ли жизнь попала на Землю с Марса, на котором изначально и зародилась, или же одна планета заселила другую через метеорит с живыми простейшими организмами. Учёные считают, что это самая загадочная головоломка в астробиологии.

Учёный из Университета Корнелла Джонатан Лунин считает этот вопрос очень масштабным. Если окажется, что жизнь действительно возникла на Марсе, а затем попала на Землю, то получается, что она распространена в космосе и может перемещаться по нему при помощи астероидов.

По словам Лунина, органические молекулы были найдены в кратере Гейл. Это место когда-то было озером с множеством органики, которая вымерла и сохранилась в отложениях. В кратере нашли такие вещества, как бензол, толуол, тиофены, углеродные цепи, а также пропан и бутен. Сера, которая доминирует в указанной среде, стабилизирует вещества и может сохраняться в почве миллиарды лет.

Исходя из этого появляется предположение, что на заре истории и Марс, и Земля были обитаемы. Планеты близки к друг другу и могут запросто обмениваться генматериалами. Однако многие считают, что Солнце ранее обладало смертельным ультрафиолетовым свечением, которое просто уничтожило бы одноклеточных на метеорите или астероиде.

Стоит отметить, что в NASA сообщают о неизвестном источнике этих органических молекул. Однако опровергнуть то, что в кратере Гейла когда-то было озеро с наличием всех условий для жизни.

Дальнейшие открытия будут сделаны с осуществлением маршрута NASA Mars 2020. Корабль попадёт на планету в 2021 году и начнёт сразу же искать жизнь на Марсе. Около 3 миллиардов лет назад, по словам Лунина, Красная планета была заполнена озёрами и реками. Атмосфера была толстая, а небо голубое, как и на Земле. Если удалось выжить найденным органическим молекулам, то наверняка, на Марсе их осталось огромное количество.