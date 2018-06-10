НЛО телепортировался из другого измерения в небе над США

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Коридор из другого измерения возник во время сильной грозы. Инцидент произошел неподалеку от залива Шорс в штате Алабама, очевидцем стал водитель по имени Николай.

8 июня в небе над США во время сильной грозы сняли портал, через который телепортировался на Землю НЛО. К такому выводу пришел очевидец происшествия. По словам мужчины, в темном от туч небе появилось яркое «окно», которое постепенно увеличивалось в размерах, после из него вылетел НЛО. Объект несколько минут висел в небе, а затем исчез, также бесследно затянулся и портал.

Известно, что молния представляет собой большое скопление энергии и, может быть, внеземные цивилизации научились заряжать от нее свои космические аппараты. Есть еще теория, согласно которой молния является своеобразным порталом, способным перемещать объекты.

Активность НЛО была замечена в Италии, но там никто не видел загадочных объектов. Переполох вызван странными рисунками на полях. Россия не является исключением, ведь ее города также любят посещать НЛО, как это произошло накануне в Краснодаре и Пензе.