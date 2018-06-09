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В странном облаке нашли улики применения климатического оружия

Сегодня, 15:10

Не заканчиваются дискуссии по поводу облака, которое было зафиксировано на уходящей неделе практически во всех регионах Земли. Споры из сугубо умозрительных впечатлений обывателей, переходят в плоскость политических заявлений и обвинений в начале климатических войн.

Ученые страны, которая на данный момент настроена максимально истерически, нашли в странном облаке улики применения климатического оружия. Речь, конечно же, идет об Украине и ее постоянных обвинениях России во всех «смертных грехе». Однако, наперекор пропагандистскому государственному вектору, украинский ученый-климатолог Наталья Диденко опровергла версию о применении Россией климатического оружия против Украины.

                                    

В странах Запада муссируется теория о последствиях недавних испытаний на территории США. Установки HAARP давно перестали быть секретом для человечества и свидетельствуют о намерениях Вашингтона совершенствовать и развивать типы климатического оружия. Многие эксперты еще не сняли своих подозрений в причастности США к японскому землетрясению 2011 года, которое стало причиной аварии на АЭС «Фукусима».

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