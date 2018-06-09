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Обкурились эксклюзивными сигарами, которые до сих пор являются контрабандой на территории США или подверглись подсознательному воздействию? Пока ученые изучают странные симптомы «внутренних черепно-мозговых травм» полутора американских дипломатов, работающих на «Острове свободы», политическую подоплеку расследуют члены спецкомиссии Госдепа, а также представители средств массовой информации.

Между тем, сообщается, что акустические атаки на американских дипломатов продолжаются и становятся все более изощренными. Двухлетняя история происшествия берет начало с поздней осени на Кубе, когда остров принимал большое количество туристов, тоскующих по ушедшим летним дням в северных широтах. Пока отдыхающие радовались жизни, американские дипломаты из посольства почувствовали физический и душевный дискомфорт.

Симптомы и таинственные недомогания были тревожны: частичная глухота, позывы к рвоте, головные боли и расстройство функций вестибулярного аппарата. Похоже на алкогольное отравление, если бы не проблемы со слухом. Врачи провели обследование пострадавших и поставили странный для обывателя диагноз, а именно – акустическая атака, с использованием специальных устройств.

После такого вердикта, естественно, ни ФБР, ни ЦРУ не могли оставить прецедент без своего анализа и оценки. Спикер Белого дома Хизер Науэрт проявила некоторую политкорректность, в освещении официальной точки зрения на этот инцидент, но намекнула на причастность Пекина, который частично инвестировал построение в Бежукала, который находится недалеко от Гаваны, комплексного радарного обтекателя, для обнаружения и предупреждения ракетных атак.

Тем более что в Китае произошел аналогичный случай с дипломатом из США. «Шуршащие звуки», «дезориентация в пространстве», «боль в ушах и слуховые галлюцинации», в первую очередь коснулись не дипломатов США, а, как ни странно, глубоко законспирированных американских шпионов на территории Кубы. Об этом сообщало Associated Press, вызвав недоумение политических экспертов и научного сообщества. Лейтмотивом всех статей, освещающих этот факт, был один, довольно не риторический вопрос о причастности Кубы к столь деликатной операции. Кто, кроме разведывательных структур США, мог знать о своих «кротах». Есть только два варианта ответа, и оба не понравятся ни членам Конгресса, ни американским обывателям.