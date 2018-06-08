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Череду смертей в Черняховске объясняют мистическими явлениями

Сегодня, 21:53

Все чаще от жителей Калининградской области исходит фраза о том, что в Черняховске происходит какая-то чертовщина. Это стало поводом повергнуться в мистику.

Череду смертей в Черняховске объясняют мистическими явлениями, ведь там достаточно часто происходят случаи смерти граждан, причем, зачастую люди умирают во время благоприятных событий.

Например, на Масленицу мужчина выиграл конкурс поедания блинов, но, шагая за заслуженным призом, упал на ровном месте и скончался. Или, например, во время просмотра футбольного матча болельщик, обрадовавшись забитому соперникам голу, вскочил с дивана, подпрыгнул и его поразил инсульт.

Крещение в Черняховске также прошло далеко неблагополучно. Так, в проруби чуть не утонул пожилой мужчина. Однако, к счастью, мужчину удалось вовремя спасти, но неприятный след этот случай оставил. Вдобавок ко всему перечисленному можно включить и регулярные поджоги зданий офисов и магазинов.

Жители города долгое время недоумевали и отказывались верить, что череда несчастий является простым стечением обстоятельств. Немногочисленные мистики, которые исследуют перечисленные события, не сходятся во мнениях. Однако многообещающей является версия о разбуженном первобытном зле.

Самая популярная легенда связана с древнепрусским князем Камсвикусом, до смерти доведшего собственных жену и сына. Женщина была обречена являться в образе черной коровы, а ее супруг – черной кошкой. По лесу их гонял черный всадник.

Известно, что работавшая на месте легенды археологическая группа действительно нашла останки коровы, однако они были зарыты обратно глубоко в землю.

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