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"Во все тяжкие": Украина пугает Россию "недооружием"

Сегодня, 16:16

После того, как Владимир Путин представил миру новейшее вооружение, Украина сразу же заявила о скором создании такого оружия, которое сделает страну самой опасной во всем мире.

Петр Порошенко опубликовал собственный список вооружения, которое, по его мнению, уничтожит врага в лице России. Уже стало известно, что недооружие, которым Украина пугает Россию, являются те установки, которые были созданы еще во времена СССР. Петр Порошенко решил пуститься во все тяжкие, и обеспечил армию ракетным комплексом «Нептун», которое стреляет на 300 километров. В скором времени комплекс поступит в распоряжение армии и будет готов к испытаниям. Подчеркивается, что данная ракетная система расходует очень большое количество топлива, по сравнению с аналогом Х-35. Кроме ракеты, Украина заявила о вертолете, который сможет работать круглосуточно. Вертолет оснащен всеми необходимыми ракетами и беспилотником для ведения боя ночью.

 Еще одно оружие, которое «победит» всех врагов - РСЗО «Ольха», которая предполагает до 12 точных попаданий с одного выстрела в радиусе до 70 километров. Порошенко не забыл упомянуть, что «Ольха» полностью собрана в Украине. Четвертой новинкой названо ЗРК «Печора» с дальностью стрельбы до 50 километров, в помощь которому придет станция «Малахит», которая будет передавать данные и определять местоположение целей. Как можно заметить, недооружие, которое перечислил Петр Порошенко, является оружием еще советских времен.

Ранее в Украине сообщили о перехвате украинским самолетом корабля ВМФ России. Корабль обнаружили возле Змеиного острова. Пока что Россия никак не прокомментировала данную ситуацию.

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