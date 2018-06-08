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В Бразилии после родов на дому новорожденного ребенка ошибочно признали мертвым, и закопали за домом. Однако малышка выжила.

В Бразилии двое правоохранителей случайно услышали слабое хныкание, доносящееся из-под земли. Мужчины быстро начали раскапывать землю, и вскоре на глубине около 50 см обнаружили плачущего еще живого ребенка, у которого даже не была отрезана пуповина. Оказалось, ребенка похоронили заживо. Малышка провела в земле 8 часов и выжила. Правоохранители подумали, что у девочки сломаны все кости, и быстро доставили малышку в ближайшее медицинское учреждение, где медики госпитализировали ребенка в реанимационно-анестезиологическое отделение с переломом черепа. На данный момент состояние девочки стабильно.

Мамой похороненной заживо девочки оказалась 15-летняя местная жительница индийского происхождения. Во время внезапно начавшихся родов в ванной своего дома она была одна. Родившийся ребенок случайно упал и ударился головкой о пол. Новорожденная не заплакала сразу, и 57-летняя бабушка родильницы решила, что девочка мертва. По индийским традициям малышку закопали завернутой в ткань за домом.

Полиция отправила 15-летнюю мать на лечение в больницу, а бабушку отвезли в участок. Вскоре она предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства.