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Война роботов против людей уже не за горами. Такой вывод после исследования сделали экспериментаторы Массачусетского технологического института (MIT). Причиной стало нестандартное поведение робота. После изучения негативного контента из «тёмных уголков reddit», проведенный психологический тест подтвердил, что соцсеть «ломает психику» роботу, делая его психом.

Ученые запаниковали после проведения последнего исследования в MIT. Специалисты по нейросетям апробировали в реальности робота. Они также посодействовали «социализации» искусственного интеллекта. После изучения информации из «тёмных уголков reddit», робот стал невменяемым. Его психологический опыт сыграл против него злую шутку, в прямом смысле этого слова. Искусственного интеллекта-психопата стали беспокоить сцены убийства и смерти в «реальности».

В рамках теста Роршаха проект MIT повёл себя необычно. Например, на одной из картинок стандартный ИИ увидел «чёрно-белую фотографию красно-белого зонтика», в то время как Норман описал «мужчину, которого бьёт током во время перехода дороги». На другой картинке с чернилами первый испытуемый увидел «чёрно-белое фото маленькой птички». А вот ИИ-психопат описал «человека, попавшего в тестораскаточную машину». Ученые запаниковали после «социализации» искусственного интеллекта-психопата.