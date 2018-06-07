«Предвестник апокалипсиса»: Астероид Веста в июне подлетит к Земле

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Невооружённым глазом небесное тело уже сейчас можно наблюдать в ночное время суток.

В июне к Земле на максимально близко расстояние подлетит астероид Веста. «Предвестник апокалипсиса», как его уже успели окрестить некоторые исследователи космоса, приблизится к нашей планете на дистанцию 170,6 миллиона километров. Масса астероида достаточна, чтобы при столкновении с Землёй уничтожить на ней всё живое.

Учёные подчёркивают, что это крайне редкое явление. В следующий раз астероид подойдёт так близко к Земле лишь через двадцать лет. Между тем, уже сейчас жители различных регионов планеты могут наблюдать за полётом космического тела. На тёмном безоблачном небе его можно заметить с 5 июня. Видно Весту будет до 16 числа. А вот максимальный блеск астероид приобретёт 19 июня, тогда наступит самый пик противостояния. Чтобы найти Весту на небосводе, необходимо обратить внимание на созвездие Стрельца.

Ранее в NASA показали, как над Африкой эффектно взорвался астероид. Видео данного события появилось на сайте ведомства.