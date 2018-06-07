Сегодня, 15:46

Граждане России в Прямой линии с президентом задали массу вопросов касательно медицинских учреждений в стране. Предоставлялись кадры разваленных больниц в разных населенных пунктах.

Люди там вынуждены с детьми ездить за сотни километров, чтобы получить консультацию врача. В ходе обращения один из граждан отметил, что российские чиновники не обеспокоены вопросами касательно лечения своего и своей семьи. Они предпочитают уезжать за границу и за большие деньги получать медицинские услуги. Путин рассказал, в какую страну ездит на лечение.

Путин на такое заявление ответил: "Ваш покорный слуга за границей не лечится".

Соответственно Владимир Владимирович Путин как истинный патриот поддерживает российскую медицину, посещая именно российских врачей. Его удивил тот факт, что многие чиновники выезжают из страны, чтобы лечиться.