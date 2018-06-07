"Чем дальше, тем хуже": Путин шокирован беспределом на востоке Украины

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Экс-генсек НАТО заявил о способности РФ «занять» Украину за пару дней. Путин же открестился от намерений завовать эти территории, и объяснил, что в Украине бои ведутся между "своими".

Нынешние украинские власти в состоянии решить проблему этих территорий, ЛНР и ДНР. Такое мнение высказал глава РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии.

Лидер России отметил, что украинское правительство грабит народ и откладывает огромные бюджетные деньги в офшорах. Путин шокирован беспределом на востоке Украины. Владимир Владимирович уверен, что правительство Украины в лице Петра Порошенко в состоянии исправить ситуацию, от которой в первую очередь страдают мирные жители. Однако, по словам российского лидера, в приоритете у власти Украины "воровство и коррупция", которая процветает с каждым днем. Путин отметил, что чем дальше зайдет конфликт на востоке Украины, тем будет хуже.

Путин также подчеркнул, что его пугают действия украинских граждан, которые берут оружие и без зазрения совести стреляют друг в друга, вместо того, чтобы начать мирно сосуществовать.