«Где можно подхватить?»: В России большими темпами распространяется сифилис

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В 8 регионах государства уровень заболеваемости превышает среднестатистические показатели больше, чем в два раза. Об этом указывается в недавнем докладе Росстата. Согласно информации, в России большими темпами распространяется сифилис.

Однако, хоть сифилис и распространяется большими темпами по целому ряду регионов, но в 2018 году ситуация в ряде субъектов стала немного стабильней.

На вопрос: «Где можно подхватить сифилис?», - специалисты из Росстата отвечают, что на первом месте стоит Республика Алтай. Там уровень заболеваемости на 100 тысяч человек превышает в 2,6 раза среднестатистический показатель.

Стоит отметить, что в 2,4 раза превышает норму ситуация в таких регионах, как Амурская, Калужская, Иркутская, Саратовская области, в республике Тыва, Бурятия и Якутия. Как сообщили в Росстате, стоит обратить внимание и на Камчатку. Там выросло количество больных сифилисом именно в мае. Местные врачи сообщили, что в 2016 году больных было 14, в 2017 – 29, а в начале 2018 заразились уже 7 человек. Всего же с начала года больше 6 тысяч граждан РФ заболели сифилисом.

Основной процент заболевших приходится на приезжих. Дело в том, что мигранты часто приезжают в РФ уже с заболеванием. В 2017 году больных было 15,5 тысяч на 100 тысяч человек, а с приезжими эта цифра вырастает до 19,5 тысяч больных.

Подхватить указанное венерическое заболевание можно через половой путь, через поцелуй, через молоко матери, кровь, предметы личной гигиены, бельё и полотенца. Сифилис может жить в организме годами и медленно уничтожать его.